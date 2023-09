SVBO lijdt uitnederlaag bij Oranje Nassau

VOETBAL - SVBO leed bij Oranje Nassau de tweede nederlaag van het seizoen. Vorige week was Winsum met klein verschil de winnaar en in Groningen ging de ploeg van SVBO-trainer Peter Timmer met 4-1 voor de bijl.

Na een aftastende beginfase was het de thuisploeg die na dik twintig minuten de leiding nam, maar op slag van rust tekende Emiel Seigers voor de gelijkmaker. In de eerste helft kreeg SVBO wel degelijk kansen, maar ontbrak het vooral aan scherpte in de afronding en dat kwam de bezoekers duur te staan.

In de tweede helft kwam SVBO al snel op achterstand en ging daardoor opportunistischer spelen. Dit was koren op de molen van de thuisploeg die eenvoudig wegliep van de gasten uit Barger Oosterveld. SVBO-trainer Peter Timmer was ontevreden met het eindresultaat, maar tevreden over het spel dat zijn ploeg op de mat legde.