DOS’46 pakt volle winst bij Spirit

Het team van trainersduo Henk Jan Mulder en Friso Boode kende een vrij eenvoudige middag in Voorthuizen, want na een 7-15 voorsprong halverwege kwam de ploeg na de pauze geen enkel moment in gevaar. DOS'46 was heer en meester en Mulder was vooral ook tevreden over de wijze waarop zijn team de opdracht uitvoerde.

"Ik denk we het heel goed deden tegen Spirit, want we behielden de hele wedstrijd wel een ruime voorsprong en dan is de overwinning alleen maar verdiend. Daar komt bij dat alle spelers die in de basis stonden scoorden. Jesse de Jong (5) had in deze confrontatie het grootste aandeel in de scoreontwikkeling.''