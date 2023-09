Pool Lars Skupien wint de Gouden Helm in Veenoord

SPEEDWAY - Op een compleet nieuwe speedwaybaan in Veenoord won Lars Skupien vanavond de Gouden Helm. De Pool liet, in twee finale heats, Mika Meijer en Ace Pijper achter zich, die de Zilveren en Bronzen Helm wonnen.

Een aantal jaren kon er niet gestreden worden om de Gouden Helm. Eerst gooide corona roet in het eten en de aanleg van de nieuwe baan zorgde ook voor een extra jaar uitstel. De speedwaybaan lag tientallen jaren rond het hoofdveld van de voetballers van Twedo. Maar toen de gemeente besloot om het sportpark te renoveren werd de speedwaybaan verplaatst naar de andere kant van de Nieuweweg.

Verder is de baan ook korter dan de oude baan en is er in de bochten gezorgd voor banking, zodat de coureurs sneller door de bochten kunnen scheuren. Theo Pijper had de primeur om de eerste heat van de Gouden Helm op het nieuwe gravel te winnen. "Het is nog wel even wennen, maar de baan voelt goed aan", laat Pijper na zijn heat weten. "Je merkt wel dat de baan een stuk korter is dan de oude."

Finale

Na 20 heats, streden de vier beste coureurs van de avond, in twee finale heats, om de Gouden Helm. Voor de finale plaatsen zich vader en zoon Theo en Ace Pijper, de Pool Lars Skupien en open Nederlands kampioen Mika Meijer. In de eerste finaleheat had Skupien de beste start. Ace Pijper ging als tweede de eerste bocht in voor Meijer en Theo Pijper. Na vier ronden bleek dit ook de eindstand te zijn.

De tweede finaleheat leek op een kopie van de eerste. Weer had Skupien de beste start, maar Ace Pijper gaf al snel zijn tweede plek uit handen aan Meijer. Maar Skupien won onbedreigd de Gouden Helm. Meijer en Ace Pijper werden tweede en derde, zodat een run-off de beslissing moest brengen wie de Zilveren en Bronzen Helm mee naar huis mocht nemen. Meijer was in het onderlinge duel de sterkste en greep de Zilveren Helm. Pijper moest genoegen nemen met de Bronzen Helm