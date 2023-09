Bruins Olhaco hard onderuit tegen debutant Pegasus

De setstanden waren 20-25, 23-25 en 18-25. Op het eindresultaat viel niets af te dingen, want Olhaco werd eenvoudigweg op alle fronten overklast vertelde Olhaco-trainer Xander Arling. ''Dit is inderdaad een terechte nederlaag waar we uiteindelijk alleen maar weer van kunnen leren. Pegasus legde een goede wedstrijd neer, dus er is voor ons weer werk aan winkel.''

Temeer omdat Pegasus een nieuwe tegenstander was kon Olhaco zich moeilijk voorbereiden legde Arling uit. ''We hebben wel beelden bekeken natuurlijk, maar we hadden geen verwachting wat we echt tegenover ons konden verwachten. Dit is gewoon even heel jammer, maar veel tijd om hierbij stil te staan is er niet, want volgende week worden we alweer verwacht bij Webton. Dan moeten we er weer staan!''