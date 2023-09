DZOH knokt zich naast VKW

"Vooraf had ik voor een gelijkspel bij DZOH getekend", vertelt de trainer/coach van VKW na de vermakelijke pot in Emmen. Collega Meppelink: "Bij 0-2 achter maak je terug in de kleedkamer een plan om een punt te pakken. Uiteindelijk baal ik ook nog dat we niet 3-2 maken."