Programma zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er voor de amateurvoetballers weer een complete competitieronde op het programma. Bekijk hier tegen welk team je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

In de 1e klasse J gaat WKE'16 vanmiddag op bezoek bij WVV. De ploeg van trainer Nico Haak verloor vorige week bij het debuut in het weekendvoetbal met 1-3 in eigen huis van Velocitas. De Groningers wonnen vorige week van VKW.