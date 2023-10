Bekijk hier de hoogtepunten en reacties van ACV - Spakenburg

Freddy Quispel

Freddy Quispel, de maker van de 1-2 tegen Spakenburg, was gisteren de beste man van het veld. De aanvallende middenvelder had daar achteraf maling aan. "Natuurlijk is het leuk dat ik goed speel, maar ik koop er helemaal niets. We hadden voldoende kansen op een resultaat, dus doen we ons enorm tekort."