Stam en Schoon lijken vorm te herpakken en winnen brons op Elite16-toernooi in Parijs

BEACHVOLLEYBAL - Een kleine week voor aanvang van het wereldkampioenschap lijken Katja Stam uit Klijndijk en Raisa Schoon in goede vorm te zijn. Op het Elite16-toernooi in Parijs won het duo zondagmiddag de bronzen medaille.

Het Nederlandse koppel was als elfde geplaatst in de Franse hoofdstad en was zaterdag in de kwartfinale niet opgewassen tegen de Brazilianen, aanvoerders van de wereldranglijst. Daardoor wachtte vanmiddag de strijd om het brons tegen Gottardi en Menegatti uit Italië, die als tiende geplaatst waren. Schoon en Stam wonnen op het zand in Parijs in twee sets: 21-17 en 22-20.

Domper op EK

De resultaten van de Nederlandse dames vielen de laatste maanden wat tegen. Zo vlogen ze er op het EK in Wenen begin augustus al in de achtste finales uit. Wel werden Stam en Schoon op 10 september wereldkampioen in 'Queen of the Court', een spectaculaire variant op het klassieke beachvolleybal.