SC Erica neemt revanche op Twedo en wint derby in slotfase

VOETBAL - Twedo werd vorig seizoen, ten koste van SC Erica, kampioen in de Derde Klasse. De ploeg uit Veenoord/Nieuw-Amsterdam won de laatste competitieronde met 10-0 van Gasselternijveen en verwees Erica, op doelsaldo, naar de nacompetitie. De ploeg van trainer Johan Oldekamp, promoveerde via ook en nam vandaag sportieve wraak door, bij Twedo, met 3-2 te winnen.

De spelers van SC Erica waren het voorval nog niet vergeten en hoefden niet gemotiveerd te worden, gaf matchwinner Dustin Pruim na afloop toe. Twedo trainer Jannes de Lange had daar geen boodschap aan. "Wij zijn kampioen geworden en ik denk de terechte kampioen en ze moeten niet zeuren", liet De Lange voor aanvang van het duel weten.

Eerste kans is raak

De thuisclub begon sterker aan het duel en Jurben Visser verzuimde Twedo op voorsprong te brengen. De aanvaller miste twee goede kansen. De eerste kans aan de andere kant was wel direct raak. Halverwege de eerste helft schoot Jesper Hemme de gasten op voorsprong na goed voorbereidend werk van Dennis Fecken, die een afgemeten voorzet gaf. Hemme schoot de 0-1 onberispelijk achter Twedo doelman Rick Manting.

Slecht verdedigen

Nadat Erica de 1-2 zag worden afgekeurd, vanwege vermeend buitenspel, was het even later wel raak. Met nog twintig minuten op de klok reageerde Jori Ebbinge attent op slecht uitverdedigen aan de kant van Twedo en bracht Erica weer op voorsprong (1-2).