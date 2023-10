Uffelte stapt na twee rode kaarten van het veld tegen Diever-Wapse: Scheidsrechter wil daarna niet verder

VOETBAL - De wedstrijd tussen VV Uffelte tegen Diever/Wapse in de Vijfde Klasse A is na ruim 40 minuten gestaakt. Bij een 0-1 stand besloten de spelers van Uffelte het veld af te stappen, nadat twee spelers een rode kaart hadden gekregen. "De intentie was om na een kwartier weer verder te spelen, maar de scheidsrechter voelde zich naar eigen zeggen bedreigd. Daarna is de wedstrijd gestaakt", aldus wedstrijdsecretaris Patrick Kuik.