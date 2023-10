Payback time SC Erica in Veenoord en Buinen durft te dromen van 3e klasse: Bekijk nu aflevering 4 van Onze Club

VOETBAL - ACV is dit seizoen nog ongeslagen in eigen huis in de Betnation League, maar in de vierde thuiswedstrijd van het seizoen gaat het mis. De bekersensatie van Nederland vorig seizoen, Spakenburg, was met 2-1 te sterk, al was dat slechts op papier. In werkelijkheid was ACV beter en had de formatie van trainer Ruud Jalving veel meer verdiend. In aflevering 4 van Onze Club een uitgebreide samenvatting van dat duel.