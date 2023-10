vv Buinen durft te dromen van derde klasse: 'De beste lichting in 75 jaar'

VOETBAL - Geen traditionele derby tegen vv Buinerveen, maar tegen Nieuw Buinen. Het lijkt de wereld op zijn kop voor vv Buinen. De club uit het amper 800 inwoners tellende dorp kruist dit seizoen de degens met de club die tien jaar geleden nog actief is in de hoofdklasse.

Uiteraard ligt dat voor een groot deel aan de vrije val die Nieuw Buinen de afgelopen jaren heeft gemaakt, maar heeft toch ook zeker te maken met Buinen zelf. De club, die dit seizoen haar uitgestelde 75-jarig jubileum vierde, zit in de lift en er wordt zelfs hardop gedroomd over de derde klasse.

Dat was eigenlijk tot vorig seizoen ondenkbaar voor de 'Buunerberen', maar na een sterk seizoen in de 4e klasse D werd nacompetitie afgedwongen. Buinen strandde echter al in de eerste ronde, na een off-day tegen Siddeburen (1-6). "Het was misschien de spanning", aldus trainer Johan Sikkes in Onze Club . "Nog nooit was deze club zo dichtbij promotie naar de 3e klasse, wellicht speelde dat mee."

'Ik zou niet weten of Buinen ooit tegen Nieuw Buinen speelde in de competitie'

Maar het bereiken van dat toetje na een stabiel seizoen heeft wel gezorgd voor vertrouwen en een voorzichtige, maar toch wel serieuze droom om te promoveren naar de derde klasse. "Het kan absoluut", klinkt het vanuit de kantine waar vrijwilligers een gezellig praatje maken op de donderdagavond, de laatste trainingsavond voor de derby tegen Nieuw Buinen. "Ik zou niet weten of Buinen ooit in competitieverband tegen Nieuw Buinen heeft gespeeld", aldus Sikkes na de training. "En als het al zo is dan is het toch zeker minstens vijftig jaar geleden."

'De saamhorigheid bij Buinen is enorm'

De Klazienaveener is bezig aan zijn tweede seizoen bij de club in de gemeente Borger-Odoorn. "Het bevalt me heel goed. Ik pas wel bij zo'n dorpsclub, waar iedereen dezelfde kant op wil. Dat is denk ik ook wel een belangrijke kracht van deze club. De saamhorigheid is enorm en er zijn geen groepjes. Bovendien is het eerste elftal de afgelopen seizoenen serieus versterkt. Zo kwam Bram Komduur terug na avonturen bij FC Emmen en Alcides en maakten de gebroeders Beyering de overstap van Borger. In Jay van der Hooft kwam er ook nog eens een prima spits over van Buinerveen."

