Bas Sibum pakt eerste prijs als hoofdtrainer: 'Roda JC leeft weer'

VOETBAL - Met gebak bij een gezamenlijke lunch met alle medewerkers, na de training. Zo vierde Roda JC, waar Bas Sibum sinds dit seizoen hoofdtrainer is, het behalen van de eerste periodetitel. Door de 4-0 nederlaag van VVV tegen Helmond Sport gistermiddag is de laatste wedstrijd in de eerste periode - komende vrijdag thuis tegen Jong AZ - niet meer relevant. De club uit Kerkrade heeft na acht van de negen duels namelijk vier punten meer dan ADO Den Haag en FC Emmen, die de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie delen.

Het is voor de club de eerste keer dat er een periodetitel in de wacht wordt gesleept, ondanks dat de geelhemden al sinds het seizoen 2018/2019 op het tweede niveau spelen.

'Een paar maanden geleden was de club dood en begraven'

"Dit is heel fijn natuurlijk", aldus Sibum vanuit Kerkrade. "Dit geeft in eerste instantie zekerheid op het spelen van play-offs om promotie en zorgt bovendien voor een flinke boost. Niet alleen binnen de spelersgroep en club, maar ook bij de supporters. Je merkt dat het voetbal weer begint te leven. Eerlijk gezegd was het hier een paar maanden geleden, na een dramatisch seizoen waarin de club als 15e eindigde in de Keuken Kampioen Divisie, dood en begraven. En stad en ommeland was de laatste jaren al murw gebeukt door telkens hoge verwachtingen en vervolgens tegenvallende prestaties."

'Snel kunnen toewerken naar vast elftal'

Voor de 40-jarige Drent persoonlijk is de prijs uiteraard bijzonder. Voor het eerst staat de geboren Nieuw-Amsterdammer op eigen benen en om dan de eerste de beste prijs te winnen is, zoals de Drent het zelf verwoord, 'heel erg fijn'.

Spijt van zijn keuze voor Roda JC heeft Sibum, ondanks dat hij na het aangekondigde afscheid van Dick Lukkien in de race was om hoofdtrainer te worden van FC Emmen, niet. "Ik heb niet voor niets in het tweede gesprek met Emmen aangegeven af te zien van een eventuele verdere procedure. Na vier jaar in de rol van assistent-trainer wilde ik sowieso hoofdtrainer worden en die kans bood Roda JC me. Ze wilden me heel graag hebben en dat gaf me een heel goed gevoel."

De klik met het elftal, al werden er wel veertien nieuwe spelers aangetrokken, was er meteen. "We hebben een sterke voorbereiding gehad, al zegt dat natuurlijk niet alles. Maar we konden al vrij snel toewerken naar een vast elftal, dat in de eerste acht wedstrijden erg stabiel is gebleken en met goed voetbal veel punten haalde."

De enige nederlaag was bij Jong FC Utrecht. "Onnodig", aldus Sibum. "Ondanks een slechte eerste helft op een kletsnat Zoudenbalg waren we na rust beter en was het wachten op de 0-1. Die viel niet en in de vierde minuut van de blessuretijd liet onze keeper een corner uit zijn handen glippen en maakten zij de winnende."

Of wij een kampioenskandidaat zijn? Dat vraag je me na acht wedstrijden?'

Ondanks de sterke start van het seizoen kijkt Sibum niet te ver vooruit. "Integendeel. Ik - en dat heb ik ook de groep voorgehouden - kijk alleen naar de eerstvolgende wedstrijd. Zo hebben we ook richting de eerste periodetitel geleefd. Of wij een kampioenskandidaat zijn? Dat vraag je me na acht wedstrijden? Nee, daarvoor is het nog veel te vroeg."