FC Emmen gelijk tegen Heracles in oefenduel, bekerwedstrijd tegen De Graafschap op dinsdag

Fred Grim gunde uiteraard veel speelminuten aan spelers die de laatste weken bankzitter waren of herstellende waren/zijn van blessures. Rui Mendes, Chardi Landu, Ruben Schouten en Lorenzo Burnet speelden 45 minuten. Maikel Kieftenbeld speelde de gehele wedstrijd en Lorenzo Burnet maakt het uur vol. Speelminuten waren er ook voor een aantal spelers uit het beloftenteam van Theo ten Caat. Zo begonnen Dave Funke en George Younan (waarvan de eerste een helft en de tweede de complete wedstrijd speelde) in de basis en waren er invalbeurten voor Maurilio de Lannoy, Gijs Bolk, Jesper Mosselaar en Jasper Huijzer

Bekerduel naar dinsdag 31 oktober, competitieduel tegen MVV op ander moment

De KNVB maakte vanavond overigens ook de speeldatum van het bekerduel van FC Emmen bij De Graafschap bekend. Het duel in Doetinchem, in de eerste ronde van de KNVB Beker, wordt op dinsdag 31 oktober om 18.45 uur gespeeld. Daardoor verschuift het competitieduel tegen MVV, die drie dagen later gepland stond. Wanneer MVV - FC Emmen wel wordt gespeeld is nog niet bekend.