Andringa en Oranje volleybalmannen afgedroogd op OKT door België

De Nederlandse volleybalmannen hebben zichzelf een slechte dienst bewezen in hun jacht op een Olympisch ticket. Op het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Chinese Xi'an ging Oranje, met libero Robbert Andringa uit Assen, keihard onderuit tegen België: 0-3.

Na het toernooi te zijn begonnen met een nederlaag en een overwinning was winst tegen onze zuiderburen noodzakelijk. In een poule van acht landen kwalificeren alleen de nummers een en twee zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Maar Oranje, de nummer tien van de wereld, komt hier tegen België (21e) geen moment in de buurt.

Kwakkelen

Vanaf het allereerste punt lopen de lange mannen achter de feiten aan. Steraanvaller Nimir Abdelaziz weet weinig te scoren en daarmee is de belangrijkste angel uit de Nederlandse aanval. Aan het eind van de eerste set lijkt het toch nog goed te komen, als Thijs ter Horst met een blok voor 22-22 zorgt. Maar door enkele fouten pakken de Belgen toch de eerste set: 25-22.

Een ongeïnspireerd Oranje blijft daarna kwakkelen, terwijl de Belgen groeien in de wedstrijd. Nederland komt in de tweede set na een 10-13 achterstand nog terug tot 15-15, maar de ploeg van bondscoach Roberto Piazza blijft fouten produceren. Mede door een gebrek aan servicedruk kunnen de Belgen zich uitleven in de aanval: 19-25.

In een alles of niets poging om de wedstrijd nog te kantelen, begint Oranje goed aan de derde set. Voor het eerst weet het een voorsprong te nemen van 2-0. Maar enkele blokkeringen verder, staan de Belgen weer voor: 5-8. Daarna gaat het van kwaad tot erger voor Nederland. België loopt eenvoudig uit en wint de laatste set met pijnlijke cijfers: 15-25.

Kwalificatie ver weg

Door de nederlaag is kwalificatie voor de Olympische Spelen via het OKT ver weg. Morgen komt Nederland in actie tegen Bulgarije. Daarna volgen wedstrijden tegen China en de twee favorieten in de poule, wereldkampioen Polen en Argentinië.