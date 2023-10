Remmert Verbrugge in de Onze Club Podcast: 'Is dat niet Jack Sparrow?!'

Host Stijn Steenhuis stond afgelopen weekend langs de lijn bij het duel tussen DZOH en VKW. Het viel hem op dat een bepaalde krachtterm vaak te horen is. Moeten we dat normaal vinden en waar is de sociale controle langs het voetbalveld?

Sidekick Tom Meijers praat je bij over de Drentse clubs die vooralsnog feilloos zijn dit seizoen en heeft ook informatie ingewonnen bij een aantal bekenden van de gast, want waarom werd Verbrugge disciplinair geschorst? En waarom was hij ooit te laat in zijn tijd bij ZBC (het huidige vv Sweel)? Je hoort het in deze aflevering van de Onze Club Podcast.

Meepraten via de OCP-app

Vorig seizoen werd de Onze Club Podcast-app geïntroduceerd voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

Abonneer je op deze podcast