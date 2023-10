Andringa met Oranje volleybalmannen opnieuw onderuit op OKT

VOLLEYBAL - Het olympisch kwalificatietoernooi draait voor Robbert Andringa uit Assen en de Nederlandse volleybalmannen uit op een lijdensweg na de derde nederlaag. In China verloor Oranje in de vierde speelronde van Bulgarije in drie sets: 25-23 25-21 en 30-28.

Bulgarije is de nummer 22 van de wereld, Nederland staat elfde. Net als een dag eerder tegen de Belgen slaagde ploeg van bondscoach Roberto Piazza er niet in om een set te winnen. In de derde set had Oranje, met libero Andringa in de gelederen, vijf kansen om de set binnen te halen, maar daar slaagde de ploeg niet in.