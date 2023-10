Bad Hesselingen in Meppel decor voor Nederlands kampioenschap waterbasketbal

Deze sport is voor mensen met een beperking. Het is eigenlijk te vergelijken met waterpolo, alleen zijn de doelen vervangen door baskets die op het water drijven. Een wedstrijd bestaat uit twee teams van vijf personen. Er is geen onderscheid in leeftijden of geslacht. In een team mag maximaal één iemand spelen zonder beperking, ter begeleiding. Het is in Nederland een officiële sport die valt onder de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Een wedstrijd bestaat uit twee helften van zeven minuten en wordt gespeeld in een veld tussen de 12,5 en 15 meter lang en tussen de 6,25 en 8 meter breed.