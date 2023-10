Collin Veijer langer te zien in Moto3-klasse

MOTORSPORT - Motorcoureur Collin Veijer komt ook volgend seizoen uit in de Moto3-klasse. Hij heeft zijn contract verlengd bij zijn Duitse team Liqui Moly Husqvarna Intact.

De 18-jarige Staphorster is bezig aan een sterk debuutseizoen. Zo wist hij de poleposition te veroveren bij de GP in Oostenrijk en wist hij vijf keer in de top 10 te eindigen. Tijdens de TT in Assen werd de jonge motorrijder zevende.

"Ik denk dat we het op dit moment erg goed doen en ik hoop dat we dit volgend seizoen op deze manier kunnen voortzetten", vertelt Veijer. Ik ben erg blij dat het team in mij gelooft, dus laten we hopen dat we het nog beter kunnen doen."

Mooie toekomst