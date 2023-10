Michiel van Goor uit Nijeveen maakt zich op voor WK Gravelbike

"Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling", zegt Michiel van Goor uit Nijeveen. Toen hij onlangs meedeed aan een wedstrijd in Roden, kwalificeerde hij zich onverwachts voor het wereldkampioenschap gravelbike. Zondag in Italië staat hij aan de start van dat WK.

"Dit is een unieke kans die zich ineens voordeed. Die moet je grijpen", vindt Van Goor. Hij rijdt niet tussen de profs, maar erachteraan, in de leeftijdscategorie 40 tot 45 jaar, samen met zo'n 120 anderen. "We starten een kwartier achter de profs, op hetzelfde parcours. Ja, het publiek zal er dan ook nog wel staan. Hoe vaak krijg je de kans om bijna tussen de Tour de France-renners een wedstrijd te rijden? En dan ook nog eens op hetzelfde parcours."

Aan het wereldkampioenschap doen veel bekende namen uit de wielerwereld mee, zoals Wout van Aert, Ivan García Cortina, Alessandro De Marchi en meerdere oud-wielrenners, zoals Alejandro Valverde, Niki Terpstra en Laurens ten Dam.

Gravel is in opkomst

Gravel is een relatief nieuwe discipline in de wielerwereld. Vorig jaar werd voor het eerst het wereldkampioenschap verreden. Gravelbike is in opkomst en dat merkt Van Goor ook. In Nijeveen heeft hij een wielerzaak. "Vooral racefietsen worden minder; gravelbikes nemen daarentegen enorm toe."

Zelf doet hij nu een jaar of twee aan de graveldiscipline en mountainbiken doet hij ook nog steeds. Behalve in zijn zaak ziet hij de opmars ook in het veld. "Het is veel leuker om aan de start te staan met 120 deelnemers dan met tien. Nu zeg ik niet dat er bij nationale mountainbikewedstrijden zo weinig deelnemers zijn, maar het is wel beperkt." Bij gravel is dat nu dus niet het geval.

Avontuur

Van Goor gaat zonder hoge verwachtingen naar Italië, voor de wedstrijd over 160 kilometer. "Ik ben tevreden als ik over de streep kom en een lekkere wedstrijd heb gereden. Of ik dan bij de eerste twintig, zestig of achteraan ben gefinisht, dat maakt dan niet uit. Het gaat om het avontuur." Hij grapt: "Misschien ga ik volgend jaar wel voor een mooie plaats."

Wel weet hij dat zijn wedstrijdervaring weer helemaal naar bovenkomt zodra hij aan de start staat. "Dan ga ik er ook vol voor." Behalve de wedstrijd in Roden rijdt hij wel meer wedstrijden. Maar niet zoveel. Onlangs nog het Nederlands Kampioenschap gravel en eerder bijvoorbeeld een wedstrijd die werd georganiseerd door oud-wielrenner Bram Tankink.

Primeur

Met gravelwedstrijden over de grens heeft hij eigenlijk nog geen ervaring en grote internationale wedstrijden ook niet. Ja, die wedstrijd in Roden. Dat had een internationaal deelnemersveld en was onderdeel van de UCI Gravel World Series. "Maar het merendeel van het deelnemersveld was Nederlands." Eigenlijk is het WK dus voor hem meteen een primeur.