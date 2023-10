Ook FC Emmen trekt in bij multifunctionele Beweegcampus Emmen

De Beweegcampus in Emmen is er voor iedereen in de regio die beter wil bewegen: van beginneling tot topsporter. Met een sportarts, fysiotherapeut, podoloog en diëtist onder één dak kunnen fysieke problemen snel aangepakt worden.

"Dat maakt het extra krachtig. Want iedereen die hier komt, kunnen we optimaal begeleiden", zegt krachttrainer Frank Heijne. Hij verzorgt in de Beweegcampus onder meer de krachttraining van de meest talentvolle handballers uit de regio.

FC Emmen

Het pand, dat in januari de deuren opende, staat schuin tegenover het stadion van FC Emmen. Buiten dat de voetbalclub binnenkort ruimtes gaat huren in het pand, maakt het ook gebruik van de medische diensten van de Beweegcampus.

"FC Emmen is gedurende de trainingsdagen volledig onder onze hoede", zegt fysiotherapeut Mark Korte. "We verzorgen voor hen de fysiotherapie en de revalidatietraining en daarvoor maken we gebruik van de trainingsruimte hier in Beweegcampus."

FC-Emmen verdediger Mike te Wierik werkt op dit moment aan z'n herstel van een blessure aan een bilspier.

"Je kan hier alles doen, dus wat dat betreft is het hier goed voor elkaar. De club wil graag stappen maken en dit zijn wel voorwaardes om die stappen te kunnen zetten", vertelt hij als hij zich warm fietst op een hometrainer. "In het stadion hebben we een kleine krachtruimte waar we niet met de hele selectie gelijktijdig kunnen trainen. Dat kan hier wel."

Vanaf volgende week zal de voetbalclub ook de kamers van de trainers en het spelershome van het stadion naar de Beweegcampus verplaatsen.

TopsportZorgCentrum en Papendal

De Beweegcampus is een initiatief van Hans de Vries uit Roden. Samen met andere artsen is hij ook eigenaar van het pand.

"In Groningen, waar ik ook werk, zag ik bijvoorbeeld het TopsportZorgCentrum en ik heb ook een paar keer op Papendal en op andere plekken gekeken. Dat had ik hier ook voor ogen. Ik wilde gewoon zorgen dat we op één plek mensen fitter en vitaler kunnen maken door te bewegen", reageert De Vries.

Korte lijnen

Maar waarom zou je naar de Beweegcampus gaan als je al een huisarts of een fysiotherapeut in de buurt hebt? "Daar kun je juist heel goed beginnen", legt De Vries uit. "Maar merk je bijvoorbeeld dat je niet verder komt en de blessure plaagt je al een hele poos, dan kunnen wij er een blik op werpen en meedenken." Het voordeel is dat de lijnen tussen de verschillende specialisten kort zijn. "Het scheelt soms een extra consult."

En het is bedoeld voor iedereen. "Ook al wandel je en heb je last van je achillespees dan kun je hier terecht en ook als je in het vierde van WKE voetbalt. Met die gedachte zijn we hier van start gegaan."

Topsport

Ook worden er onder het dak van de Beweegcampus inspanningstesten gedaan en werken verschillende talentvolle sporters uit de regio, met de steun van Topsport Noord, hun kracht- en beweegprogramma's hier af. Dat geldt voor handballers, BMX'ers, mountainbikers, wielrenners en zwemmers. En er wordt nog gekeken welke andere topsportprogramma's zich bij de Beweegcampus aan willen sluiten.