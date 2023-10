Programma zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - De amateurvoetballers komen dit weekend weer volop in actie. Bekijk hier tegen wie je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

Hoogeveen kwam gisteravond, in de derde divisie, al in actie tegen IJsselmeervogels.

In de 1e klasse J spelen SVBO en WKE'16 vanmiddag een thuiswedstrijd. In Barger-Oosterveld komt Velocitas 1897 op bezoek. De andere ontmoeting in Emmen gaat tussen WKE'16 en VKW. Alledrie de Drentse clubs kunnen een overwinning goed gebruiken. Na twee duels heeft alleen VKW een puntje en wachten WKE'16 en SVBO nog op het eerste punt van de competitie.