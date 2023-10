Grim waakt voor onderschatting en houdt vertrouwen in Parzyszek: 'Hij is heel belangrijk voor ons'

VOETBAL - Vier duels, tien punten. De maand september was een uitstekende maand voor FC Emmen, dat van de veertiende plaats opklom naar de huidige derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Morgenavond speelt de Drentse club de laatste wedstrijd in de eerste periode en voor de interlandbreak van twee weken: thuis tegen Telstar. "Een niet te onderschatten tegenstander", aldus Fred Grim.

De oefenmeester valt wat dat betreft in herhaling. "Maar het is Keuken Kampioen Divisie. Zo is het nu eenmaal. Iedere week zien we verrassende uitslagen. Bovendien staat Telstar weliswaar voorlaatste, maar pakten ze wel vier punten in de laatste twee duels."

Toch erkent de oefenmeester dat de septembermaand prima is verlopen, met zeges op NAC, Jong FC Utrecht en TOP Oss, terwijl het duel tegen Jong Ajax diep in blessuretijd nog 3-3 werd. Maar in Amsterdam maakte Emmen wel knap een 2-0 achterstand goed.

'We hebben veerkracht en gaan door tot het gaatje'

Een achterstand goed maken deed Emmen ook bij NAC en dat tekent op dit moment toch wel de kracht van de rood-witte brigade van Grim. "We hebben veerkracht in de ploeg en gaan door tot het gaatje. Die dingen passen bij een ploeg die mee wil strijden om de bovenste plekken. Zaak is uiteraard wel om scherp te blijven."

De tien punten in de laatste vier duels en de prima wisselmogelijkheden die Grim heeft zorgen voor meer zelfvertrouwen. "Dat merk ik aan de trainingen, maar ook het oefenduel van afgelopen maandag tegen Heracles (0-0). Of de huidige derde plek naar verwachting is? Dat weet ik niet. Een paar weken geleden, voor de start van deze mooie serie, werd ik geïnterviewd - niet door jou overigens -en werd me gevraagd of het al crisis was."

Parzyszek

Het enige dat tot nu toe een beetje achterblijft is het aantal treffer van Piotr Parzyszek. De teller van de Poolse nummer 9 staat na acht duels op één. "Te weinig", aldus Parzyszek zelf. "Al vind ik dat ik ook wel vaker bediend mag worden."