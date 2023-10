Desley Ubbink: 'We zijn op de goede weg, maar het moet nog beter'

VOETBAL - Desley Ubbink was misschien wel de verpersoonlijking van FC Emmen in de voorbije maand september. Waar de Drentse club in vijf duels tien punten pakte, daar was de aanvaller met twee goals en drie assists de meest waardevolle speler.

En dat terwijl de 30-jarige Roosendaler niet eens op zijn vertrouwde positie achter de spits staat, maar vooral als linkerspits wordt gebruikt door Fred Grim. "Ja, het klopt. De afgelopen tien jaar speelde ik op tien, maar ik moet zeggen dat ik er totaal geen probleem mee heb. Aan de zijkant heb je toch wat meer ruimte om iets te verzinnen. In de as is dat veel lastiger."

'Dan krijgt hij vrijdag nog meer voorzetten van me'

Iemand die zeker blij is met de huidige positie van Ubbink is Piotr Parzyszek. "Hij is een speler die direct zoekt naar mij." Ubbink heeft daar wel een verklaring voor. "Dat komt omdat ik dat gewend ben als aanvallende middenvelder. Als eerste kijk ik of ik de spits in stelling kan brengen. Wil hij meer voorzetten? Oké, dan krijgt hij vrijdag nog meer voorzetten van me."

Het eerste duel in september ging nog verloren (na een vroege rode kaart voor Maikel Kieftenbeld), maar daarna werd er niet meer verloren. Sterker nog, dankzij een gelijkspel en drie zeges op rij is FC Emmen inmiddels opgeklommen naar plek drie. "We zijn op de goede weg", aldus Ubbink. "Maar het moet nog steeds beter. Met name aan de bal moeten we rustiger zijn. We zoeken in mijn ogen soms te gehaast de diepte."

'Gemakkelijk zal het zeker niet zijn'

Tegen Telstar lijkt FC Emmen een prima mogelijkheid te krijgen om naar dertien punten uit de laatste vijf duels te gaan. "Op papier moeten we die wedstrijd gewoon winnen, maar gemakkelijk zal het zeker niet zijn. Het valt sowieso niet mee tegen ploegen die inzakken en de ruimtes klein maken. Dat zag je ook vorige week in Oss, al hadden we het ons in dat duel wel makkelijker kunnen maken door vroeg te scoren."