René Hake verlengt contract bij Go Ahead Eagles

De 51-jarige Hake arriveerde in 2022 in Deventer en eindigde met Go Ahead in zijn eerste seizoen op de elfde plaats. "Ik heb heel sterk het gevoel dat mijn inbreng gewaardeerd en serieus genomen wordt bij Go Ahead Eagles", aldus de Drent. "De prettige samenwerking met de clubleiding draagt daar in belangrijke mate aan bij."

Hake ziet nog genoeg ontwikkelingsmogelijkheden in De Adelaarshorst. "Het doel van Go Ahead Eagles is om een stabiele eredivisieclub te worden. Alles wat we doen, staat in het teken daarvan. Dagelijks kijken we naar wat er nodig is om die stabiliteit uit te bouwen en te waarborgen, zonder daarbij de grootte van de club te overschatten."