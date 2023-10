Luister live naar FC Emmen - Telstar

VOETBAL - Vier duels, tien punten. De maand september was een uitstekende maand voor FC Emmen, dat van de veertiende plaats opklom naar de huidige derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Morgenavond speelt de Drentse club de laatste wedstrijd in de eerste periode en voor de interlandbreak van twee weken: thuis tegen Telstar. "Een niet te onderschatten tegenstander", aldus Fred Grim.