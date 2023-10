FC Emmen heeft aan één helft genoeg tegen Telstar en klimt naar plek 2

VOETBAL - FC Emmen had in de negende wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Telstar, aan één helft genoeg: 2-0. Door treffers van Piotr Parzyszek en Desley Ubbink was de eindstand al bij rust bereikt.

Parzyszek

Voor de Poolse spits, die zo klaagde over zijn aantal doelpunten dit seizoen, was het zijn tweede treffer. Overigens mocht hij wel heel erg ongehinderd raak koppen.

Ubbink

Amper 20 minuten later was de man van de assist de doelpuntenmaker. Ubbink was het eindstation van de mooiste aanval van de avond, die hij zelf opzette. Via Robin Schouten (weer terug in de basis) kwam de bal bij Ahmed El Messaoudi (ook basisspeler vanavond) en die bediende Ubbink met een schitterende hakbal: 2-0.