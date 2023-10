Piotr Parzyszek bevrijdt na treffer: 'Hier was ik wel aan toe'

'De tweede helft een hel voor de toeschouwer? Ja, dat misschien ook wel'

Volgens Parzyszek had Emmen het duel daarna eerder moeten beslissen. "Kansen op 3-0 en 4-0 hadden we zeker. Omdat we die treffers niet maken blijven zij erin geloven. Dat zag je ook in de tweede helft, al werden ze nauwelijks dreigend. Toch weet je als ze er eentje maken, dan kan het zo maar eens heel lastig worden. De tweede helft was niet best van onze kant. Dat is een les. Een hel voor de toeschouwer zeg je? Ja, dat misschien ook wel. Maar uiteindelijk staan we nu tweede en daar hoor ik niemand over klagen."