Fred Grim: 'Blij met de punten en de goal van Piotr, maar minder met de tweede helft'

De uitleg van de wissels

Tijdens de wedstrijd en ook na afloop was er in het stadion en ook op social media wat gemopper over de wissels van Grim. Waar het publiek hoopte op meer goals en meer minuten voor bijvoorbeeld Bernadou en El Messaoudi, daar koos Grim ervoor om die twee na zo'n uur spelen toch naar de kant te halen. "Lucas en Ahmed, die normaal heel comfortabel zijn aan de bal, waren dat vandaag niet echt en zeker niet de tweede helft. Vandaar dat ik dat probeerde te herstellen. En waarom ik Lorenzo Burnet bracht en niet Rui Mendes? Omdat ik vond dat we aan die kant toch een paar keer in de problemen kwamen en ik geen tegentreffer wilde incasseren."