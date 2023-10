Desley Ubbink: 'We kunnen nog één plek omhoog hè'

'Als iemand zo'n hakje kan geven dan is het Ahmed wel'

De tweede treffer was van grote schoonheid, vond ook Ubbink zelf. "Dat ik zo'n aanval, met zo'n fantastisch hakje van Ahmed mag afronden is de kers op de taart. Alhoewel, eigenlijk was het hakje al de kers op de taart. Of ik wist dat hij het zou doen? Nou, dat niet..., maar ik weet wel dat hij het kan."

Over de tweede helft was Ubbink kort. "Daar valt niet veel over te zeggen. Dat is zonde, net zoals het jammer is dat we voor rust geen 3-0 en 4-0 maken. Maar we staan inmiddels tweede, dus kunnen we nog één plek omhoog hè."