HZVV is Winsum de baas en wint tweede duel van het seizoen

VOETBAL - HZVV heeft ook de tweede thuiswedstrijd van het nog prille seizoen in winst om gezet. Winsum werd in Hoogeveen op een 3-1 nederlaag getrakteerd.

Door de overwinning heeft de ploeg van trainer Bram Freie, die vorige week vrij was, nu zes punten uit twee duels. Ook WVV heeft zes uit twee, maar komt morgen nog in actie. Voor Winsum was het het eerste puntenverlies van dit seizoen.