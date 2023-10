Drentse ruzie in 3D wordt gewonnen door FC Meppel dankzij late goal Broers

Ook in het vervolg van de eerste helft was FC Meppel de betere ploeg en kreeg het ook de betere kansen. Een fraaie kopbal Mick van Laere raakte de paal en had een beter lot verdiend. De Weide kwam in die eerste helft niet verder dan een schot van Roan Koekoek die werd gered door doelman Stue Hendrikse, die op het laatste moment Erik Kampherbeek verving.

In het laatste kwartier werd Meppel weer sterker en waren er kansjes over en weer. Toch leek de wedstijd uit te draaien in een gelijkspel. Broers dacht daar toch echt anders over. In de 85ste minuut werd zijn pegel beloond met een doelpunt, en kreeg FC Meppel uiteindelijk toch loon naar werken. "Ik had eigenlijk in de eerste helft moeten scoren, maar het is heerlijk om vlak voor tijd de winnende te maken. En we hadden het nodig, want we gaan voor het kampioenschap. Dan is deze overwinning wel heerlijk", aldus Broers.