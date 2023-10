DZOH pakt volle winst bij PKC’83

In de tweede helft bleef DZOH de bovenliggende partij en dit kwam ook in de score tot uitdrukking toen Bjorn Jansen een kwartier na rust de thuisploeg op een onoverbrugbare achterstand zette. Het doelpunt dat Aron Timmerman vlak voor het einde maakte betekende direct de eindstand tot grote tevredenheid van DZOH-trainer Karlo Meppelink.

"Dit was van onze kant een hele goede wedstrijd en we mogen onszelf alleen kwalijk nemen dat we niet meer goals hebben gemaakt. Kansen daarvoor hadden we meer dan voldoende. We kwamen weliswaar knullig op achterstand, maar dat hebben we keurig recht gezet." Zaterdag speelt DZOH thuis tegen WKE'16.