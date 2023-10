ACV stunt bij Quick Boys: 0-3

VOETBAL - ACV zorgde vanmiddag voor een daverende stunt door in Katwijk aan Zee te winnen van Quick Boys, één van de kampioenskandidaten in de Betnation Divisie. Het werd, na een 0-1 ruststand, 0-3.

Overleven

Het was voor ACV in eerste instantie overleven. De thuisploeg was in de eerste twintig minuten veel en ook vast aan de bal, creëerde ook een aantal kansen op de openingstreffer, maar wist het net niet te vinden. Rick Broekhuizen was na vier minuten dichtbij, maar zag zijn schot gekeerd worden door Ramon Nijland. De ACV-doelman zag daarna een poging van Tyrone Owusu op de lat uiteen spatten en moest ook nog handelend optreden in een één-tegen-één-situatie met Sem van Duijn.