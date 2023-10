DOS’46 boekt regelmatige zege tegen DOS

In de beginfase waren de verschillen niet bijzonder groot en dit kwam vooral door de persoonlijke fouten die DOS'46 maakte. Het was al snel duidelijk dat de punten in eigen huis zouden blijven.

Na de onderbreking speelde DOS'46 het spel dat de ploeg van trainersduo Henk Jan Mulder en Friso Boode graag wil spelen legde Mulder uit. "Over de hele linie bekeken zaten we in deze fase beter in de wedstrijd en haalden we bij vlagen het niveau dat we willen bereiken.'' Willemien Kragt (5) en Christian Dekkers (5) namen DOS'46 voor het grootste gedeelte op sleeptouw.