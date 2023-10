Tibor del Grosso tekent contract tot 2026 bij ploeg Mathieu van der Poel

WIELRENNEN - Het hing al even in de lucht, maar nu staat z'n handtekening ook écht onder het contract. Tibor del Grosso (20) uit Eelde rijdt tot 2026 voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck: de ploeg van Mathieu van der Poel en topsprinter Jasper Philipsen.

"Ik had niet echt één droomploeg, maar Alpecin-Deceuninck is wel een ploeg die ik heel vet vind", reageert Del Grosso. De 20-jarige Drent stapt per direct over van METEC-Solwarwatt, waar hij de laatste twee seizoenen voor reed.

Nieuwe fietsen

Inmiddels zijn er drie fietsen voor het komende cross-seizoen door zijn nieuwe ploeg afgeleverd in Sittard waar Del Grosso tegenwoordig woont.

"Dat zijn hele mooie fietsen. Net als Mathieu van der Poel rijdt de opleidingsploeg ook op Canyon. Ik heb er nog niet op gezeten. Ze zijn pas net afgeleverd en ik kom net uit een rustperiode en heb alleen nog maar op de wegfiets gezeten. Maar ik heb nog nooit drie crossfietsen van de ploeg gekregen. Ook de kleding moet hier en daar nog aangepast worden, dus dat kost nog even wat tijd. Maar het ziet er allemaal wel heel mooi uit."

Omdat de deal pas laat beklonken is, heeft hij het begin van de voorbereiding op het seizoen gemist. "De ploeg heeft al wel wat gezamenlijke stages voor het cross-seizoen gehad. Maar ik train zelf naar de eerste wedstrijd toe."

En die eerste wedstrijd is al over twee weken. "Dat wordt de Internationale Cyclocross Heerderstrand op zaterdag 21 oktober of de Nacht van Woerden op dinsdag 24 oktober."

WK in Tabor

Samen met de Belg Jente Michels vertegenwoordigt de 20-jarige Drent het komende cross-seizoen Alpecin-Deceuninck in de categorie van de beloften. Z'n grote doel is het wereldkampioenschap in het Tsjechische Tabor. Vorig jaar won hij nog zilver op het WK in Hoogerheide achter Thibau Nys. Maar de Belg heeft aangekondigd dat hij komend seizoen alleen nog maar bij de elite gaat rijden.

"Ik hoop komend seizoen er gewoon nog een stapje bij te kunnen doen. Ik staar me niet blind op het WK. Maar het is wel belangrijk. Voor mij zijn het veldrijden en het wegwielrennen tegenwoordig even belangrijk. Ik wil op beide disciplines er alles uithalen wat erin zit."

Veel pech bij WK's junioren

Op het gebied van wereldkampioenschappen heeft Del Grosso nog wel wat in te halen. "Bij de junioren heb ik veel pech gehad. Ik heb toen het WK mountainbiken laten schieten voor het WK op de weg. Daar maakte de bondscoach een blunder door vijf in plaats van vier renners op te roepen en daar was ik toen de dupe van. En in mijn laatste seizoen bij de junioren ging het WK veldrijden niet door in verband met corona."

Del Grosso zal zich komende winter vooral gaan richten op de wereldbekerwedstrijden en de grote titeltoernooien. "Bij zes van de veertien wereldbekers zijn er aparte beloftenwedstrijden. Daar kun je echt het spelletje spelen in de koers. Bij de andere wereldbekers rijden we tussen de elite, dat is toch een heel ander verhaal."

Sterke periode op de weg

Del Grosso sloot zijn seizoen, als tweedejaars belofte op de weg, sterk af. Hij kwam goed voor de dag tijdens de prestigieuze Tour de l'Avenir, waar hij veel werk voor de Nederlandse ploeg verzette. Daarna eindigde hij in de Flanders Tomorrow Tour op de tweede plaats in het algemeen klassement. Ook finishte hij als tweede in de Belgische Grand Prix de Honelles.