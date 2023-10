Alcides blijft maar verliezen: ook Go Ahead Kampen is te sterk

VOETBAL - Na twee nederlagen op rij slaagde Alcides er voor eigen publiek ook niet in om af te rekenen met Go Ahead Kampen. De ploeg van Alcides-trainer Bülent Akar verloor net als vorige week met 4-1. Daarmee bivakkeert Alcides nog steeds in de kelder van de 1e Klasse I.

Nadat Arjan Wiegers na ruim een uur spelen de tussenstand op 3-1 bepaalde voltrok Wilbert Wessel in de slotfase het vonnis. Ondanks de nederlaag was Akar tevreden over het spel dat zijn ploeg voor rust speelde, maar uiteraard ontevreden met het eindresultaat.

'Nog veel leren'

''Opnieuw een nederlaag en dat is vervelend, maar we deden het zeker niet slecht in de eerste helft. We kwamen ongelukkig op achterstand, maar herpakten ons daarna wel. In de tweede helft stapelden we helaas fout op fout en dat wordt op dit niveau hard afgestraft. We moeten nog veel leren met deze jonge ploeg."