Olhaco opnieuw onderuit bij Hengelo; Sudosa Desto naar winst

''We begonnen uitermate slecht, maar in de derde set ging het een stuk beter. Bart Mulder, die voor het eerst als libero stond opgesteld, speelde een prima partij, maar voldoende was het niet. In de vierde set legden we het toch weer af en over de hele wedstrijd bekeken terecht. Natuurlijk hebben we ons goed voorbereid en konden we ook wel iets bereiken tegen Hengelo, maar in de buurt van een overwinning zijn we nooit geweest. Dat is erg jammer.'' Hengelo - Olhaco werd afgesloten met de volgende setstanden: 25-18, 25-11, 23-25 en 25-21.