Andringa sluit OKT met Nederlandse volleyballers af met nederlaag

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleyballers hebben de laatste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Xi'an verloren. De ploeg van libero Robbert Andringa uit Assen was niet opgewassen tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse mannen waren met 25-17 27-25 25-22 te sterk.

Oranje had bij het toernooi al geen zicht meer op plaatsing voor de Spelen. Nederland kan zich via een hoge positie op de wereldranglijst nog wel kwalificeren voor Parijs 2024. Dat is volgend jaar juni bekend.