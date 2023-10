Bekijk hier de samenvatting (en reacties) van Quick Boys - ACV

Ruud Jalving: 'Uiteindelijk winnen we terecht'

ACV-trainer Ruud Jalving erkende dat zijn ploeg in het eerste half uur vooral moest overleven bij Quick Boys. "Het is echt een heel goede ploeg. Ze drongen ons achteruit, maar behoudens een paar schietkansen gaven we niet heel veel weg. Naarmate de eerste helft vorderde hadden we zelf ook meer aandeel in het spel en kwam de stand naar ons toe."

"De 0-1 viel op een heerlijk moment, zo vlak voor rust en amper twee minuten na de pauze kwamen we op 0-2. Daarna hadden we het duel eigenlijk eerder op slot moeten gooien, want er lag heel veel ruimte om een succesvolle counter te plaatsen. Omdat we vergaten de 0-3 te maken bleef het langs spannend, maar de jongens hebben geweldig gestreden. Uiteindelijk maakt Niels Grevink dan de derde van de middag en winnen we - denk ik - ook terecht."