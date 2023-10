Dames Sudosa winnen eerste wedstrijd in eredivisie overtuigend en gaan voor meer

Sudosa begon de eerste competitiewedstrijd gelijk met de nodige energie. Onder meer via de rake kanonskogels van passer-loper Kirsten Wessels. Sudosa liep snel uit naar 23-18 en leek die eerste set gemakkelijk te gaan winnen. In de slotfase haperde de motor van Sudosa echter. Via fouten en een paar knappe punten van de gasten, kwam Dynamo terug tot 24-23. Wessels maakte aan alle illusies een eind en sloeg de terechte 25-23 in het veld.

Rollen volledig omgedraaid

Boonstra belangrijk

Niet in de problemen

Landskampioen

Na de zege was de sfeer in de spelersgroep opperbest. "We laten zien dat we heel goed kunnen volleyballen. Dat hebben we vooral in de derde en vierde set gedaan." Op de vraag wat er dit jaar mogelijk is in de eredivisie nam Boonstra geen blad voor de mond. "Landskampioen!". Op de vraag of dat realistisch was, moest Boonstra lachen. "We gaan voor niets minder. Ik volleybal om kampioen te worden."