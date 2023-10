Uitslagen zondag- en weekendvoetbal

Hoogeveen kwam gisteravond, in de derde divisie, al in actie tegen IJsselmeervogels en verloor met 0-3.

In de 1e klasse J speelden SVBO en WKE'16 vanmiddag een thuiswedstrijd. In Barger-Oosterveld kwam Velocitas 1897 op bezoek en de wedstrijd eindigde in 1-1. De andere ontmoeting in Emmen ging tussen WKE'16 en VKW en de thuisploeg won met 4-1.