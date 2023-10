WKE '16 weet eindelijk wat winnen is en legt VKW op de pijnbank: 4-1

VOETBAL - Na twee nederlagen in de Eerste Klasse J weet WKE '16 eindelijk wat winnen is. De ploeg van trainer Nico Haak won overtuigend van VKW uit Westerbork met 4-1. "We zijn in ontwikkeling en ik zie ons elke week beter worden", aldus Haak.

Henk Bakker opende de score nadat bij VKW een terugspeelbal verkeerd werd verwerkt. Uit een vrije trap maakte Lorenzo Hindriks de 2-0. Na rust bouwde WKE '16 de score uit via opnieuw Bakker en Hindriks. "We zijn in ontwikkeling en worden iedere week beter. Vandaag was ook weer een stuk beter dan vorige week toen wij het heel dom weggaven.