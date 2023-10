Ruinen de sterkste in derby tegen Ruinerwold

Strafschoppen

Door de promotie van Ruinerwold kon de derby van De Wolden weer eens een keer gespeeld worden. Ruinen heeft de ambitie om bij de eerste vier te eindigen, terwijl Ruinerwold voor lijfsbehoud gaat. De thuisclub begon overtuigend aan het duel en kwam al vroeg op voorsprong. Na tien minuten spelen leverde de eerste corner van de wedstrijd een strafschop op. Aanvoerder Jurgen Hoorn zag de bal op zijn onderarm belanden. Omdat de arm niet naast zijn lichaam hing, had scheidsrechter De Jong geen andere keus dan de bal op de stip te leggen. De strafschop werd door Bert de Boer onberispelijk binnengeschoten (0-1).

Ruinen rechtte de rug en zocht direct de aanval. Nadat Jurjen de Jonge een goede kans had gemist en een treffer, vanwege buitenspel, werd afgekeurd, kwamen de gasten na ruim 25 minuten weer langszij. De gelijkmaker kwam ook vanaf elf meter, nadat er een overtreding in de zestien werd gemaakt. Thijs Lubbinge schoot de 1-1 binnen.

Vlak voor en na rust

Voor rust kreeg Ruinen genoeg kansen om op voorsprong te komen, maar moest tot blessuretijd wachten. Op slag van rust kopte Sander ter Meer de 1-2 tegen de touwen. Vlak na rust was het weer raak voor de gasten. Na amper twee minuten spelen strafte De Jonge slordig uitverdedigen af (1-3).

Ruinerwold ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar kreeg twintig minuten voor tijd de deksel op de neus. Doelman Jemson van het Hoge kwam ver uit zijn doel, maar speelde de bal in de voeten van De Jonge, die geen probleem had om, van afstand, de 1-4 in het lege doel te schieten.