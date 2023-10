Dames E&O weren zich kranig maar verliezen toch van Volendam: 26-27

E&O leidde lange tijd tegen Volendam. Een kwartier voor tijd was het verschil nog drie doelpunten in het voordeel van de Emmenaren. "In dat laatste kwartier hebben we het uit handen gegeven, en dat is zonde. Ik heb vandaag genoeg mooie dingen gezien", aldus trainer Henrik Bergholt. "We hebben laten zien dat we prachtig handbal kunnen spelen."