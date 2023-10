Stunt ACV, burenruzie in Westerveld en een onterechte vlagger in Rolde: Bekijk nu aflevering 5 van Onze Club

VOETBAL - Het werd wel weer eens tijd, maar dat ACV na vier duels zonder zege zou winnen bij Quick Boys hadden weinig mensen verwacht. De Assenaren flikten het toch en klommen daardoor naar plek 10 in de Betnation Divisie. Met name de derde treffer is er één om aflevering 5 van Onze Club te bekijken.

En anders wel om de derby tussen Ruinerwold en Ruinen te zien in de zondag 3e klasse C. Voor het eerst in vijf jaar stonden de buren weer tegenover elkaar in competitieverband.