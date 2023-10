Tim Smeenge pakt bronzen plak op NK Mountainbike Marathon

Tim Smeenge is zijn Nederlandse titel op het NK Mountainbike Marathon kwijt. In het Limburgse Eijsden eindigde de mountainbiker uit Zeegse op de derde plaats. Vorig jaar won Smeenge de titel nog op het NK in Gasselte.

Hans Becking kwam vanmiddag als eerste solo over de streep en Pascal Eenkhoorn legde beslag op de tweede plaats. "Het was vandaag een snelle en tactische wedstrijd en dat is niet helemaal mijn ding", vertelt Smeenge. "De vorm was goed, maar niet super. Dus met de bronzen plak ben ik zeker tevreden. Toen Becking en Eenhoorn demarreerden kwam ik net tekort om mee te springen. Nu is het eerst tijd voor een rustperiode na een langs seizoen."