Rolder Boys mag terecht klagen na gelijkspel tegen Valthermond: geen buitenspel

Rolder Boys zal - zeker na het terugzien van de beelden in Onze Club op TV Drenthe - het meest balen van het gelijkspel, want drie minuten voor tijd leek de thuisclub de 2-1 te maken. Siemen Krikke tikte uitstekend binnen, maar de vlag van de assistent-scheidsrechter ging echter omhoog. Harm van Schepen, de arbiter van dienst, nam het signaal over. Ten onrechte, want de assist op Krikke werd toch echt (onbedoeld) gegeven door Valthermond-speler Lars Baas.