Nieuw Buinen en Bargeres beleven perfecte seizoenstart, KSC en Wapserveen wachten nog op eerste punt én doelpunt

Nieuw Buinen

Misschien adel verplicht, maar je moet het toch maar even doen. Nieuw Buinen is na de vrije val in de afgelopen jaren goed begonnen aan het seizoen in de zondag 4e klasse D. De oranjehemden boekten gisteren de derde zege van het seizoen. Tegen IJhorst werd het 5-0 door doelpunten van Eron Alberts (2), Patrick Bults, Brandon Meems en Roy Veeninga. In de eerste drie duels van het seizoen scoorde Nieuw Buinen zestien keer en doelman Marcel Waarsing hoefde nog niet één keer de gang naar het eigen net te maken.