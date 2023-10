Beachvolleybalsters zonder bondscoach op WK

De Nederlandse beachvolleybalsters zijn op het WK in Mexico zonder bondscoach Marko Klok. Hij is niet langer de bondscoach. Het Nederlands koppel Katja Stam uit Klijndijk en Raisa Schoon wordt nu gecoacht door de assistent-bondscoach Frank van den Outenaar.

Een verschil van inzicht leidt tot het vertrek van Klok, meldt volleybalbond Nevobo. Klok wil niet inhoudelijk reageren, maar is verbaasd over de gang van zaken. Hij zegt dat dit besluit voor hem totaal onverwacht komt.

Mogelijk andere functie

"We betreuren het ten zeerste dat we door een verschil van visie over het top-beachvolleybalprogramma niet verder kunnen samenwerken met Marko. In overleg met hem zal worden gekeken of hij zijn werkzaamheden voor de bond op een andere plek kan voortzetten."